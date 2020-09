Fabrizio Ravanelli parla a Sky Sport del momento della Juventus: "Credo che Pirlo sia la persona adatta per la sua conoscenza d calcio, se uno ha giocato a certi livelli ha più esperienza di certi allenatori che non hanno mai giocato e allenano da 15 anni. Dybala è stato un valore aggiunto la scorsa stagione, è fondamentale e il futuro della Juve. E' maturato come calciatore come uomo, entrando anche dalla panchina e facendo gol importanti. La Juve lo vuole al 100% e lo farà tornare in campo quando sarà determinante. Credo debba giocare perché ha qualità e corre tantissimo. Pirlo vuole giocatori che corrano, vedremo una Juve totalmente diversa dall'anno scorso. L'anno scorso la Juve a livello di tonicità e gioco ne produceva poco. E' solo la prima giornata, mi auguro che la Juve continui a vincere ma mi aspetto che continui a divertire".