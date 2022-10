Intervenuto ai microfoni di Libero, Fabrizioha detto la sua sul momento della. Ecco il suo pensiero: "Ci sono molti calciatori non da Juve. Solo 13-14 di loro sono all’altezza. Ho visto una squadra senza carattere, con tanti, troppi giocatori che scendono in campo impauriti e che dopo ogni gol preso perdono fiducia e poi crollano. Molti di loro hanno poca personalità. Questo è uno dei principali problemi della Juve insieme alla mancanza di continuità di rendimento.? Da allenatore ha certamente le sue responsabilità, ma ci sono anche grosse colpe dei giocatori nei risultati deludenti di questa prima parte di stagione. Il colpevole numero uno del momento negativo non è lui".