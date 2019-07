Acquisti fatti e ancora da fare, con uno più importante degli altri. A spiegarlo ci pensa Fabrizio Ravanelli, volto della Juve nel mondo, che ai microfoni della Gazzetta dello Sport spiega: "La qualità della Juventus è cresciuta anno dopo anno, ma se dovesse arrivare anche De Ligt questa squadra diventerebbe formidabile. Poi dipende anche da chi partirà: ad esempio io uno come Douglas Costa non lo cederei mai. Crea la superiorità numerica come pochi e i suoi assist farebbero la fortuna di Ronaldo".



CHIESA - "Federico è un ragazzo formidabile e contribuirebbe a mantenere molto forte quello zoccolo duro di italiani che da sempre fa la fortuna della Juventus".



HIGUAIN - "E una squadra che punta alla Champions non può partire con nessun dubbio. Alla Juve ha fatto panchina gente come Trezeguet e Ibra. L’annata sarà lunga e il Pipita potrebbe essere un’alternativa di lusso".