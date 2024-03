Ravanelli critica Allegri a Pressing

Ancor più della partita, dopouno dei tempi caldi è quello che riguarda le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel post gara. "Un pareggio che non sembra ma vale molto, abbiamo guadagnato un punto sul Bologna". A pressing è intervenuto l'ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, che ha criticato il tecnico per queste parole.Così Ravanelli ha commentato la frase di Allegri: "ha sbagliato Max. Non può dire che abbiamo guadagnato un punto sul Bologna da allenatore della Juve. Un messaggio che non deve mandare all'interno dello spogliatoio. Sta facendo benissimo, l'ho detto tante volte. Però come allenatore della Juventus quella dichiarazione è inopportuna". QUI L'ACCESO DIBATTITO TRA ZAZZARONI E TREVISANI SU ALLEGRI