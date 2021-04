Secondo l'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli l'uomo in più dell'Inter è Antonio Conte: "Ha una grande cultura del lavoro e fa passare il suo messaggio - racconta a Sky Sport - E' bravo a creare l'odio sportivo nei confronti degli avversari, e non tutti gli allenatori riescono a farlo. L'odio sportivo, insieme alla volontà e alla determinazione, possono aiutare una squadra a raggiungere i propri obiettivi. Inoltre, Conte ha cucito a Lukaku il vestito giusto, in Italia è destinato a dominare gli avversari".