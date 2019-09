A Sky Sport, Fabrizio Ravanelli ha commentato il campionato di Serie A. Sempre più combattuto: "Credo che siano sempre Napoli e Inter le due squadre che possono dare fastidio alla Juventus - le sue parole -. Soprattutto l’Inter può essere la rivale della Juve perché conoscendo bene Conte so che ha grandissima determinazione, studia tutto nei minimi particolari, motiva tantissimo e ti fa lavorare tantissimo. Sotto l’aspetto fisico l’Inter avrà sempre qualcosa in più rispetto alle altre squadre. Il Napoli si è rinforzato pure, queste tre sono le squadre da battere. La rivelazione per me è sempre la Lazio: Tare e Lotito lavorano sempre bene. Credo che i biancocelesti facciano sempre del bel calcio, lotteranno fino in fondo per andare in Champions".