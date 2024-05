L'ex attaccante della Juventus Fabrizioha parlato ai microfoni di TvPlay commentando il mercato della Vecchia Signora con i possibili sacrificati tra Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, discorso che tiene banco attorno alla squadra bianconera. Le sue parole di commento riguardo l'attuale situazione della Vecchia Signora:- "In caso di cessione eccellente chi terrei in bianconero tra Chiesa e Vlahovic? Direi Chiesa perché attaccanti capaci di far gol magari si possono trovare, invece non farei a meno del guizzo e della tecnica di Chiesa".