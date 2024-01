Fabrizioha parlato ai microfoni di Pressing della situazione attuale della Juventus e della corsa allo Scudetto. Queste le sue parole:"È cambiato l’ambiente nello spogliatoio, l’empatia tra allenatore e giocatori, contro il Lecce mancavano due giocatori importanti come Rabiot e Chiesa ma il tecnico non si è mai lamentato perché ha fatto sentire importante chi giocava e quindi tiene tutti sempre in allarme e li fa sentire tutti importanti".