L'ex attaccante della Juventus, ora diventato allenatore, Fabrizioha parlato ai microfoni di TvPlay della gara tra Juventus ed Empoli giocata sabato all'Allianz Stadium e conclusa per 1-1. Queste le parole dell'ex attaccante:"L’espulsione di Milik c’è tutta la vita, così come potevano starci quelle di Malinovski e di Berardi. Milik ha controllato male la palla, ha alzato il piede e ha commesso un fallo chiaro da cartellino rosso. La Juve si è abbassata troppo dopo il gol di Vlahovic. Nella gestione della gara dopo il vantaggio c’è stato forse qualche errore di Allegri. Avrei messo Vlahovic con i piedi sul dischetto della metà campo, voglio vedere come si comportava l’Empoli".