L'intervista a Fabrizio Ravanelli

Tuttosport ha intervistato l'ex bianconero Fabrizio, che ha parlato dell'imminente derby della Mole e del prossimo futuro della- "Puntando sulla cattiveria agonistica. Il derby va affrontato con la giusta concentrazione senza guardare la differenza di punti in classifica. Per 90 minuti il livello si equilibra, tanto che nel 1994/95 perdemmo entrambe le sfide pur vincendo lo scudetto...".- "Dico Vlahovic. Adesso sta bene fisicamente ed è in un buon momento di forma. Punto su di lui. Per il Toro? Sicuramente Zapata. Duvan è tornato ai suoi livelli: fa reparto da solo, è forte di testa e dotato di grande fisicità. Tra l'altro ho visto la gara di sabato e i granata non meritavano di perdere. L'Empoli ha fatto 3 tiri e 3 gol...".- "Assolutamente sì. Mi piace molto e sarebbe un bel colpo. Calafiori, se giocasse nel Manchester City, sarebbe il nuovo Stones. È un giocatore perfetto per Guardiola, perché sa fare tanti ruoli nella fase difensiva. Calafiori è bravo nel far ripartire l'azione, oltre che in marcatura e ha qualità nel passaggio. In più mi sembra che abbia pure una forte personalità. Insomma, rappresenterebbe un ottimo acquisto".- "Idem. È un elemento esperto e molto duttile. Può fare più ruoli e dare diverse soluzioni in fase offensiva. Inoltre è un ragazzo molto serio, a certi livelli non guasta".- "Per me l'importante è che la dirigenza rinforzi la rosa, prendendo giocatori da Juve. Se cambi allenatore, ma non acquisti 4-5 calciatori importanti, diventa difficile credere di poter lottare per i traguardi più importanti. Questo vale a prescindere: sia che ci sia ancora Allegri o che arrivi Motta".- "Un elemento a tutta fascia e un paio di centrocampisti. Le caratteristiche dipendono dal tecnico".- "Nessuno dei due. La Juve se vuol competere ai massimi livelli, non deve vendere i pezzi migliori. So che è difficile resistere dinanzi a certe cifre, ma resto convinto che sarebbe un errore grandissimo cedere il brasiliano. Difficile trovare uno forte così in difesa".- "Da Danilo, Vlahovic e Rabiot. Sono convinto che il rientro di Fagioli si rivelerà un valore aggiunto. Inoltre punterei forte su due giovani di grande talento come Soulè e Yildiz. Questa dev'essere la base da potenziare con altri innesti di qualità per far tornare la Juventus a essere competitiva".