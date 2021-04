L’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull’Inter di Antonio Conte: “Antonio fa passare il suo messaggio, ha una grande cultura del lavoro. Bravo a creare l'odio sportivo nei confronti degli avversari. Vita mia morte tua, non tutti gli allenatori ci riescono. La volontà e la determinazione, l'odio sportivo possono aiutare a raggiungere gli obiettivi. L'Inter con pochi ritocchi può diventare davvero forte. Non so se questo schema tattico a livello internazionale possa pagare. Anche col Sassuolo, l'Inter è stata molto pragmatica. In Italia questo modo paga, non so in Champions. Serve una mentalità internazionale. Conte ha cucito un vestito su misura a Lukaku, in Italia credo che possa dominare gli avversari. Quando ha campo diventa devastante".