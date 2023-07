Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, l'ex attaccante della Juve Fabrizio Ravanelli ha commentato l'esclusione di Leonardo Bonucci dal progetto bianconero.'E’ stata una decisione forte ma anche divisiva. La società va però appoggiata in questo momento. Scelte del genere le avevamo già vissute in passato all’epoca di Antonio Conte. Si tratta di una presa di posizione delicata ma netta, che riguarda un simbolo della Juventus come Leonardo Bonucci. Non bisogna, però, dimenticarsi che per ripartire bisogna prendere delle decisioni che magari non tutti comprendono. Si tratta di una situazione maturata già dallo scorso anno. Alcuni giocatori non rientravano più nei piani della Juventus'.