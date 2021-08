L'ex attaccante della Juventusha parlato a TMW della situazione del club bianconero, che nelle prime due partite di Serie A ha conquistato soltanto due punti.Ecco le sue parole:"Dopo la partenza di Ronaldo finisce un ciclo e la squadra deve trovare una nuova identità, ma sono sicuro che col tempo Allegri riuscirà in questo obiettivo.Negli ultimi due anni il centrocampo ha avuto vari problemi, e ora ci sarà probabilmente anche qualche problema in attacco, perché come si è visto nell’ultima partita ci sono state difficoltà anche a riempire l’area".