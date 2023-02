Intervistato da Il Mattino l'ex bianconero Fabrizioha parlato del Napoli e del campionato. Le sue parole:"Auguro al Napoli di chiudere in fretta il discorso campionato per poi potersi dedicare con la testa alla Champions. Gli azzurri in Europa se la possono giocare contro tutte, anche con le big, e lo hanno già dimostrato nella fase a gironi con delle grandi prestazioni. Insomma: non devono temere nessuno. Anzi, forse sono gli altri che devono temere il Napoli".