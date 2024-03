L'ex attaccante della Juventus Fabrizioha parlato ai microfoni di TvPlay. Queste le sue parole:"Alla base di tutto quando un allenatore propone la sua idea di calcio credo debba esserci la disponibilità del calciatore a portare avanti quanto proposto. Quando vai a chiedere delle cose a dei calciatori c’è la necessità che tutti remino dalla stessa parte, mentre molti guardano solo al proprio orticello. Ci deve essere anche la bravura dell’allenatore a capire che, quando le cose non vanno bene, devono essere cambiate. Se Allegri non le cambia forse è perché non se la sente di giocare col tridente. De Rossi ad esempio sta facendo bene e ha ritrovato risultati col gioco, ma le dichiarazioni forti di Mourinho quando è andato via secondo me hanno spinto i calciatori a fare salti mortali per dimostrare l’esatto contrario e stimolare una reazione".