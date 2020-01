'Penna bianca' lo chiamavano, per via dei suoi capelli, ingrigitisi prima del tempo. È stato un eroe a Torino, uno di quelli che è riuscito a portare a casa l'ultima Champions della storia bianconera. Ma all'inizio non era affatto così. Come raccontato ai microfoni della Rai, infatti, Fabrizio Ravanelli eroe ci è diventato con il lavoro e il sacrificio, perché alla Juve ci arrivò da outsider: '​Arrivai alla Juve come settimo attaccante. Quando me ne sono andato ero il primo, e questo mi riempie di orgoglio. Per questo devo ringraziare Boniperti e Trapattoni, che hanno contribuito a realizzare un sogno. Il presidente chiamò mio padre alle 10 di sera, e mio padre all'inizio non ci credeva. Alla Juve è stato un periodo fantastico, 4 anni di successi che mi hanno permesso di diventare uomo e formare una famiglia. La Juve è stata una scuola di vita'.

E poi, quella dedica all'amico Andrea Fortunato, scomparso troppo presto: 'Andrea è stato un ragazzo eccezionale. Giocavamo nella nazionale militare, ci siamo conosciuti lì e poi ci siamo ritrovati alla Juve ed abbiamo condiviso serate insieme bevendo camomilla e mangiando torta. Poi si è ammalato di leucemia, ed è venuto a curarsi nella mia città, Perugia. Io ho cercato in tutti i modi di aiutare lui e la sua famiglia come meglio potevo. La morte di Fortunato non è stata una grave perdita solo dal punto di vista calcistico, ma anche umano'.