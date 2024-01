"Secondo me la Juve non prenderà nessuno dal mercato. Penso sia a posto così e Allegri tiene tantissimo a questo gruppo. Il tecnico sta ricevendo tanto sotto molti punti di vista", questo il punto di vista dell'ex attaccante della Juve, Fabrizio Ravanelli, a TvPlay. La Juventus vuole rinforzare la rosa ma non per forza. Servirà il colpo giusto da inserire in un meccanismo ben oliato. Anche Allegri è su questa linea come dimostra il fatto di non aver dato luce verde al possibile acquisto di Kalvin Phillips. Il mercato è appena iniziato ma la possibilità che la rosa rimanga così non è da scartare, anzi.