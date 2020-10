1









Fabrizio Ravanelli ha parlato a Sky Sport alla vigilia dell'esordio di Champions della Juve di Pirlo: "Il calcio spesso ci ha insegnato che semplicità e certezza portano a obiettivi che si prefissano a inizio stagione. La Juve sta pagando la mancanza di preparazione e conoscenza del mister da parte di tutto l'effettivo. Sta studiando come mettere in campo i giocatori per farli rendere al meglio, spesso ricorrendo a responsabilità che non hanno sempre pagato. Ha sempre avuto questa personalità da giocatore e ce l'ha anche da tecnico. Ora la Juve deve ritrovare smalto fisico, a Crotone si è vista una Juve molto lenta che fisicamente lascia a desiderare, e poi a differenza di quello che pensa Pirlo mi sembra una squadra che con due centrocampisti non può giocare".



1996 - "Era il gruppo che dava la certezza. La volontà e l'umiltà di un gruppo che ha sempre lavorato tanto, anche nei giorni festivi. Ricordo che a Natale tornammo tutti un giorno prima dalle vacanze per essere pronti alla ripresa. Era una squadra di gladiatori, 9 italiani su 11 in finale di Champions, un senso di appartenenza incredibile, eravamo disposti a buttarci nel fuoco pur di vincere una partita. Oggi la differenza la fanno il cuore, la fame, la voglia. E poi devi correre, se non corri duri poco".