Sapete cosa vuol dire Raum in tedesco? Spazio. Per una squadra costantemente alla ricerca dell'ampiezza, e dunque di spazio per giocare palla e creare azioni, il fatto di mettersi al volante del mercato per raggiungere Raum, e cioè lo spazio, è di per sé una buona notizia. Si chiama David, il Raum che sta cercando la Juventus. E' un terzino sinistro dalle spiccate doti offensive: può giocare anche mezzala o più avanti nel 4-4-2, modulo che Allegri ha disegnato più volte in questa stagione.



QUALITA' E PERSONALITA' - Classe 1998, cresciuto nel Furth con il quale ha debuttato nel 2021. Il passaggio tra i "grandi" è arrivato nell'estate del 2021, quando è stato acquistato dall'Hoffenheim per cinque milioni di euro. Inutile dire che il valore si è quantomeno quadruplicato, e che dopo una stagione da 32 presenze e 3 reti in Bundesliga gli occhi di mezz'Europa sono finiti sullo sguardo glaciale di David. Un metro e ottanta di tutta corsa, con un mancino estremamente educato. A testimoniarlo, il numero di assist accumulati finora: 11. L'IDEA JUVE - Per la Juve è sicuramente nella rete di giocatori da seguire. A maggior ragione in estate, quando ci sarà spazio sull'out mancino con il possibile addio di Alex Sandro e il futuro di Pellegrini tutto da definire. Potrebbe essere una soluzione importante, Raum, che ha già mostrato continuità e rendimento, in un campionato ormai da anni terreno fertile di esterni bassi di assoluto livello. Intanto, Flick gli ha già fatto assaggiare la nazionale: vanta 5 presenze con la prima squadra della Germania, avrà approfittato anche dell'assenza di Gosens. Ora a Milano, sponda nerazzurra. In futuro, chissà: magari con un amico contro nel prossimo Derby d'Italia.