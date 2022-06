Le parole di Giacomo Raspadori a Rai Sport:



“L'Europeo? Brividi, un momento che non dimenticheremo, un periodo bellissimo, ci ha portato ad un traguardo importantissimo e ricerchiamo quell’entusiasmo. Un’emozione forte, una bellissima occasione per mettersi in mostra e tornare a fare quello che ci meritiamo. Penso che per noi che amiamo questo sport, prendersi delle responsabilità, essere d’esempio è una cosa bellissima, io farò il massimo. Toccante giocare contro questi campioni, così come quelli in squadra con me, sempre un’emozione, un motivo in più per essere ambiziosi. La partita finale di un percorso fatto alla grande, ci sarà una carica in più per Giorgio, un grandissimo campione e persona, un ultimo regalo per lui”.