Giacomointervistato da il Corriere dello Sport ha parlato della corsa Scudetto. Queste le sue parole:"Sarà difficile, inevitabilmente, ma ci sono anche il Milan, che mi sembra quella maggiormente in grado di farci paura, e la Juventus, che sta tornando. Quegli 8 punti di vantaggio ci mettono in condizione privilegiata, sempre meglio stare avanti che inseguire, ma è chiaro che non ci può sentire al sicuro. Il campionato comincia adesso, però noi abbiamo 8 punti di vantaggio".