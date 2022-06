Il Milan irrompe su Giacomo Raspadori. A rivelarlo il giornalista Gianluca Di Marzio durante la trasmissione di Sky Sport "Calciomercato l'originale": oggi i primi contatti tra gli agenti del giocatore e la società rossonera, che vede in Raspadori un profilo diverso dagli attaccanti attualmente in rosa ed è molto interessata al giocatore, per il quale c'è - da tempo - l'interesse anche della Juventus. Per il momento, però, il Milan non ha presentato alcuna offerta al club emiliano.