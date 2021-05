2









Dopo il gol di Raspadori Gigi Buffon era una furia. Il portiere è andato a terra rialzandosi subito alzando il pollice in segno di 'ok' indirizzato verso l'arbitro. Ed effettivamente quel dito era proprio in direzione di Giacomelli ma era ironico, il volto infatti era tutt'altro con sereno. Buffon ha protestato per un precedente intervento falloso non fischiato su Kulusevski, dal quale poi è nata l'azione per la rete del Sassuolo.