L'attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, si è raccontato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: ""Ho cominciato per strada, come tutti. Nella piazza del mio paese, Castel Maggiore, fino a tardi la sera. Poi in una società dilettantistica che porta un bel nome “Progresso calcio”. Società seria in cui si insegnano, insieme, tecnica e valori. A undici anni, con una telefonata ai miei, fui trasferito al Sassuolo, dove mi sono trovato benissimo". Raspadori svela anche un retroscena di mercato: "Mi avevano cercato Juve, Milan, Inter ma sono felice di giocare nel Napoli, anche per la storia dei calciatori".