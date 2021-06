Giacomo Raspadori, dal centro media di Coverciano, ha parlato in conferenza.



MANCINI - "Mi sono sentito subito parte del gruppo, Mancini ci tratta tutti allo stesso modo. Sono stato io che fino a qualche mese fa vedevo questi come idoli e ora ci sono insieme: è stato più difficile per me che per gli altri inserirsi, mi hanno integrato e accolto benissimo".



RUOLO - "De Zerbi ha valorizzato le mie caratteristiche, qui in Nazionale il gioco è simile a quello fatto in questi tre anni con De Zerbi. Si gioca molto con la palla, c'è movimento, non ci sono grandi punti di riferimento. Il fatto che io sia qui è perché le mie caratteristiche del gioco e dei miei compagni possono andare d'accordo e dare qualche visione diversa, qualche modo diverso e soluzione in più. La prima cosa che mi è stata detta quando sono stato convocato è che, perché sono qui, è che me lo sono meritato. Mi ha dato fiducia, coraggio di affrontare questa avventura. Quando ti inserisci da dietro in un'avventura così è bello, mi hanno dato tanta fiducia e mi ha aiutato".



ITALIANI A WEMBLEY - "Li invito a venire. Ci hanno dato tanto, sarà difficile avere lo stesso sostegno di Roma che è stato fantastico, dopo un anno e mezzo così difficile. E' stato da brividi rivedere tutte le persone, io chiedo di sostenerci come fatto finora. Per noi conta tanto".