Giacomo, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, parla a la Gazzetta dello Sport, facendo il punto intorno ai suoi rumors di mercato: "Mai pensato di andare via, mai avuti dubbi: per il mio percorso, in questo momento, penso sia la cosa migliore. Mi sono appena affacciato sul calcio dei grandi: la cosa più importante è stare in campo il più possibile. E poi sento molto il ruolo di ambasciatore di 'Generazione S', il rappresentare questo progetto: sono qui da quando avevo 10 anni, sono cresciuto assieme alla società, credo nel migliorare avendo dei valori alle spalle. E in questo spero di essere ispirazione per tanti ragazzi". Per Raspadori, quest'estate, ci sono stati diversi tentativi dalle big di Serie A: Inter e Juve su tutte.