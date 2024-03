Con quello realizzato ieri sera, poi decisivo per il risultato finale, Giacomoha totalizzato 4 gol in Serie A contro la: la squadra bianconera, a cui anche di recente è stato pure accostato in ottica mercato, è la sua vittima preferita in campionato alla pari con il Genoa. Due di queste reti, come scrive La Gazzetta dello Sport, Raspadori le ha messe a segno con la maglia del, una nella stagione 2020-2021 e una nel 2021-2022. Le altre due dopo il trasferimento al, una nella scorsa stagione e quella di ieri.