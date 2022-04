Sarà Giacomo Raspadori l'erede di Paulo Dybala alla Juve? L'ipotesi sembra prendere quota, tanto che sono già spuntati i primi contatti tra Maurizio Arrivabene e Tullio Tinti, rispettivamente ad bianconero e agente dell'attaccante del Sassuolo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i due "si sentono e si vedono spesso" in virtù della città natale in comune (Brescia), ed è dunque probabile che il futuro del classe 2000 sia finito sul tavolo. A giocare a favore del completamento dell'operazione c'è poi l'ingaggio di Raspadori (solo 600.000 euro a stagione), ma anche la volontà del club neroverde di trattare. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro, e non è escluso che possa prendere forma un affare sullo stile di quello che la scorsa estate ha portato alla Juve Manuel Locatelli, con un prestito biennale con obbligo di riscatto (e magari con l'inserimento di qualche contropartita).