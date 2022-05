È uno dei nomi più caldi in orbita Juventus. Giacomo Raspadori, ospite al convegno “Un anno di Generazione S – Per diventare grandi ci vuole passione" tenutosi al Mapei Stadium ha parlato anche del suo futuro, senza però sbottonarsi più di tanto: "Pronto al salto in una big? Non penso che questa sia la sede opportuna per parlarne, c'è ancora una partita da giocare, vogliamo fare l'ultimo sforzo, poi vedremo cosa ne sarà del futuro quando sarà il momento".