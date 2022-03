L'attaccante della Nazionale, Giacomo Raspadori, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, al termine della gara vinta per 2-3 contro la Turchia.



SULLA GARA - 'Sicuramente è stata una delusione grande. Ed è per questo che siamo stati doppiamente bravi, perché affrontare una partita con l'approccio giusto è stato importante. Il segnale che volevamo dare era di rialzarci subito. Abbiamo avuto qualche problema all'inizio, ma è stata una vittoria importante alla fine'.



SUI GOL - 'Credo che sia una delle mie caratteristiche che mi porta a ricoprire più ruoli ed essere nelle condizioni migliori per esprimermi. Avere la possibilità di usare entrambi i piedi ti porta ad uscire più facilmente da certe situazioni. Merito dei compagni che mi hanno messo nelle condizioni di esprimermi'.