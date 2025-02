Raspadori continua a convincere. E la Juventus lo monitora

Getty Images



Il gol contro il Como e l'atteggiamento da leader

"Non possiamo avere meno volontà di loro, ci dobbiamo fare un esame di coscienza. Non possiamo entrare in campo come oggi nel secondo tempo. Le grandi squadre devono sapere reagire, lo dobbiamo fare".

Ilsta vivendo un momento complicato, con risultati altalenanti e una classifica che si sta rendendo più complicata. Tra incertezze tattiche e difficoltà nell'esprimere un gioco fluido, c'è una luce che continua a brillare: Giacomo. L'attaccante azzurro sta dimostrando di essere uno dei pochi punti fermi di questa squadra, trovando continuità in zona gol e parlando da vero leader anche nei momenti di difficoltà.Nel recente match di Coppa Italia contro il Como, Raspadori ha trovato ancora una volta la via del gol, confermando il suo ottimo stato di forma. Tuttavia, la sua rete non è bastata a evitare l'eliminazione del Napoli, che ha subito una dolorosa sconfitta per 3-1. Nel post-partita, le sue parole sono state chiare e decise, dimostrando la sua voglia di trascinare la squadra fuori dal tunnel:



La situazione di Raspadori sul mercato

"Sicuramente la mia disponibilità è massima, mi sento a mio agio nelle zone centrali del campo, ma posso ricoprire ogni ruolo. Io resto a disposizione sempre, poi il mister fa le sue valutazioni".



La Juventus continua a pensare a Raspadori



Un futuro tutto da scrivere

Un messaggio forte, che testimonia il carattere dell'ex Sassuolo, uno dei pochi elementi a mantenere alto il livello di prestazioni e professionalità in un Napoli in difficoltà.Uno dei motivi per cui Raspadori continua a essere imprescindibile per il Napoli è la sua duttilità. L'attaccante classe 2000 ha ribadito ancora una volta di essere a completa disposizione dell'allenatore, adattandosi a qualsiasi ruolo richiesto:Questa versatilità è un fattore chiave che lo rende appetibile anche sul mercato, con diversi club che continuano a monitorare la sua situazione.Non è un segreto che la Juventus stia seguendo Giacomo Raspadori con grande attenzione. Già in passato il suo profilo era stato valutato dai bianconeri, che lo vedono come un giocatore ideale per il progetto tecnico di Thiago Motta. La sua capacità di giocare sia da seconda punta che da trequartista lo renderebbe perfetto per il modulo della Juventus, che cerca elementi dinamici e tecnici in grado di adattarsi a più situazioni tattiche.Con il Napoli che potrebbe cambiare molto in estate, Raspadori potrebbe diventare un nome caldo nel mercato. La Juventus osserva con interesse, consapevole che il talento dell'azzurro potrebbe essere un'aggiunta preziosa per il futuro bianconero.Nel frattempo, Raspadori continua a dare il massimo per il Napoli, cercando di trascinare la squadra fuori dalla crisi. Il suo attaccamento alla maglia e la sua voglia di lottare fino all'ultimo minuto sono elementi che lo rendono un giocatore di valore, indipendentemente dal momento difficile del club.Se in estate il Napoli deciderà di ridisegnare il proprio progetto, la Juventus potrebbe farsi avanti con decisione. Nel frattempo, il campo continua a parlare, e Giacomo Raspadori risponde con gol e leadership.