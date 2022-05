Le parole di Giacomo Raspadori a Dribbling:



STAGIONE - "Si respira un'aria di entusiasmo perché comunque chi fa questo mestiere avere gli occhi addosso deve essere all'ordine del giorno. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare perché vogliamo finire bene. Se vogliamo migliorare la classifica l'unico modo che abbiamo sono fare i 3 punti. Chiellini e Dybala? Sono giocatori che ho visto da bambini, quando ci giochi contro fa impressione. Mercato? Penso a questi 90' e alla Nazionale, sono concentrato su questo"



MERCATO - "Quello che sarà il futuro lo vedremo più avanti. La Juve? Scontato dire che essere accostato a grandi club sia motivo di orgoglio. Sono un ragazzo di 22 anni, quindi fa grande piacere, ma penso che ci sia tanto lavoro da fare. Pronto per il grande salto? Te ne rendi conto nel momento in cui lo vivi, vedremo nel futuro come sarà"