Giacomo Raspadori, intervistato dal canale Youtube ufficiale della Serie A, ha raccontato diversi momenti memorabili della sua giovane carriera, tra cui uno che riguarda Sassuolo-Juventus 1-3 del 12 maggio, in cui la rete neroverde portò la sua firma: "Un ricordo bellissimo perché si vedeva l’idea di mister De Zerbi messa poi in pratica in campo. Giocare e segnare alla Juventus che domina da anni in Italia è qualcosa di incredibile. Buffon? Quando sei bambino lo guardi tra i pali, poi torni a casa la sera e rivedendo gli highlights dici ‘cavolo, ho fatto gol a Buffon".