Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Sassuolo-Atalanta, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è tornato a parlare di Raspadori: "Con la Juventus non stiamo parlando di Raspadori, magari con qualcun’altra sì. È un lavoro quotidiano che si fa con tutti i club. Siamo ancora all'inizio e non c’è nulla di concreto. Ci sarà del tempo per riflettere. Il desiderio sarebbe quello di trattenerli per ambire a qualcosa di più importante. Non abbiamo necessità di dover vedere a tutti i costi. Quando certe società arrivano a offrire contratti 3/4 volte i nostri, diventa difficile trattenerli".