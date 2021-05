A Tuttosport e Corriere dello Sport, ha parlato Giacomo Raspadori, obiettivo di mercato anche della Juventus: "Mi hanno detto che c'era Salsano a vedermi a Parma. Avere continuità d'impiego nel Sassuolo mi ha dato tanto e ha fatto crescere la consapevolezza nei miei mezzi. Lo devo soprattutto a De Zerbi che mi ha messo in condizione di esprimermi al massimo. A Sassuolo ​senza di lui sarà difficile perché in questo triennio ci ha dato tanto. Io non smetterò mai di ringraziarlo: il suo calcio è complesso e va capito, soprattutto da un attaccate come me che non ha centimetri: il gioco palla a terra, i tagli e i dialoghi fitti mi hanno favorito. Futuro? Sono del Sassuolo e darò sempre il meglio qualunque strada mi riserverà il mio destino. Vediamo quello che accadrà. Cercheremo di farci trovare pronti".