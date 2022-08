Il vecchio pallino può diventare anche il nuovo pallino? Staremo a vedere. Quel ch'è certo, ecco, è cheresta un nome altamente spendibile per il mercato della. Un calciatore di questo livello può fare gola a tutti i club italiani. Come racconta Gazzetta, però, ce ne sono due in particolare: Juve e Napoli, fortissimi sulle sue tracce.Le parti, al momento, sembrano tutte bloccate sulle rispettive posizioni. Raspadori vuole andare al Napoli, il Napoli vorrebbe approfittare di questa volontà così forte. Ma il Sassuolo no, non molla. Nel frattempo, la Juve ha preso nuovi contatti con l'agente, Tullio Tinti, per capire la situazione di Giacomo. I bianconeri cercano ancora un attaccante e 'Raspa' è sempre rimasto lì, inchiostro su foglio bianco. Non spaventa l'offerta già formalizzata da parte degli azzurri, anche perché è una cifra che non basterebbe: al momento tocca sfondare il muro dei 30 milioni per i neroverdi.