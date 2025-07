Rashford ha deciso il suo futuro, niente Juventus: ecco dove giocherà

La suggestionesi è ormai dissolta nel giro di pochissimi giorni. Il calciatore inglese del, infatti, era stato accostato alla Vecchia Signora in occasione del contatto che i due club avevano avuto per continuare a portare avanti la trattativa per un altro giocatore inglese, ovvero Jadon Sancho.Come detto, una suggestione e nulla più: la Juve ha voluto informarsi sulla situazione di Rashford, reduce da un'esperienza in prestito all'Aston Villa, ma gli eccessivi costi dell'operazione hanno spento sul nascere qualsiasi tipo di dialogo. E ora, l'attaccante classe 1997, ha definitivamente chiarito il suo futuro.

Rashford al Barcellona: è fatta

Rashford vestirà la maglia del Barcellona, come riferito da Fabrizio Romano. L'attaccante cresciuto nel vivaio dei Red Devils si trasferirà in blaugrana con la formula del prestito con diritto di riscatto.