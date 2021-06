Protagonista all'Europeo con la nazionale inglese, Marcus Rashford ha parlato anche di Ronaldo in conferenza stampa: "Sarebbe una grande esperienza affrontare il suo Portogallo. Cristiano è un giocatore fantastico, ormai per lui è una cosa normale battere tutti i record. Ha sempre avuto una carriera ad alti livelli, è impossibile non avere voglia di affrontarlo. La prima volta che l'ho visto giocare non era il Ronaldo di oggi o di cinque anni fa. Prima provava sempre a saltare l'avversario nell'uno contro uno, negli anni è diventato una macchina da gol e assist. Non si può dire nulla di negativo su di lui, a 36 anni segna ancora tantissimo ed è un esempio per tutti".