'Rapporto tra Thiago Motta e Vlahovic ai minimi storici. Proverei questa soluzione' il commento

Cicciointervenuto a SportMediaset ha parlato della Juventus e della situazione tra Dusan Vlahovic e Thiago Motta. Il suo commento:"Possono giocare insieme. Kolo Muani è uno che spazia un po’ di più, Vlahovic è più punto di riferimento nell’area di rigore ma l’abbiamo visto soltanto per 15 minuti insieme. Non possiamo avere un’idea esatta, però io non alleno la Juventus. Io avrei provato anche a farli giocare insieme, anche perché in questo momento è vero che Vlahovic non ci sta facendo vedere grandi cose, però la Juventus ci ha investito talmente tanto… Probabilmente il rapporto con l’allenatore è arrivato ai minimi termini".