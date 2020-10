Megan Rapinoe per il calcio femminile è quello che Cristiano Ronaldo è per quello maschile: miglior giocatrice al mondo. La vincitrice dell'ultimo premio Fifa The Best però è anche molto attiva nelle iniziative extra calcio che riguardano cause sociali: al momento sta seguendo la campagna presidenziale statunitense di Joe Biden, avversario dell'attuale presidente Donald Trump. La centrocampista statunitense ai microfoni dell'Equipe ha attaccato senza mezzi termini Ronaldo e Messi, spiegando che: "Potrebbero fare altrettanto se decidessero di sfruttare tutta la loro popolarità per combattere problemi come il razzismo, per esempio. E non dico che devono mettersi una maglietta 'Black Lives Matter', ma andare oltre"