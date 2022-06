La seguente vicenda non ha nulla a che fare con il calcio giocato, ma vede coinvolto un giocatore spagnolo e che da tempo è stato messo nel mirino anche dai dirigenti della Juve. Si tratta di Dani Olmo che, questa volta è finito al centro del dibattito non per una trattativa di mercato, bensì per un increscioso episodio capitatogli nella giornata di oggi. Il calciatore spagnolo è stato infatti derubato del suo orologio mentre era in giro per le strade di Valencia. Si tratta di un Rolex dal valore di 30.000 euro.