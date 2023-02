Notizie dalla Francia per Angel. Il tribunale penale di Nanterre ha condannato tre dei quattro imputati per unaai danni del giocatore argentino risalente al 2021, anno in cui militava ancora in Ligue 1 con il PSG. All'esterno dellafurono rubati quaranta orologi di lusso, gioielli e contanti custoditi in una cassaforte, per un danno stimato in circa 500.000 euro.