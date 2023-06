Momenti di riflessione nella Juventus, mentre il mercato in uscita si rivela cruciale per determinare il budget disponibile per l'estate bianconera. Tra i numerosi nomi da valutare per la dirigenza della Vecchia Signora, c'è anche la necessità di stabilire le strategie per quei giocatori che attualmente si trovano in prestito presso altre squadre. Su tutti, Filippo Ranocchia, di rientro dal prestito al Monza.In cima alla lista si trova dunque il giovane centrocampista di 22 anni, che nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Monza meno di quanto s'aspettasse, segnando una rete memorabile - una splendida punizione a San Siro contro il Milan - in campionato durante le sue (appena) 14 presenze stagionali. Il giocatore, di proprietà della Juventus, è alla ricerca adesso di maggior spazio. Il Monza ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro per il prestito di Ranocchia, con la Juve che a sua volta aveva il diritto di riscatto inverso.Il giovane azzurro farà ritorno a Torino per poi essere prestato nuovamente, anche stavolta in Serie A. Tra le squadre interessate al talento del bianconero, l'Empoli sembra essere una delle più promettenti, essendo da sempre abile nel costruire e plasmare. Al momento, però, non si è ancora concretizzata un'offerta concreta. La speranza di Filippo, secondo quanto ricostruito da IlBianconero.com, è quella di giocarsi le sue chance nella prima fase di ritiro con la Juventus.