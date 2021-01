Archiviata la vittoria per 2-0 contro la Sampdoria, la Juventus proietta tutta la concentrazione a martedì 2 febbraio, quando tornerà a San Siro per affrontare l’Inter nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il difensore dell’Inter Andrea Ranocchia ha parlato a Inter TV dopo il successo contro il Benevento, presentando la gara contro i bianconeri: “Con la Juventus è sempre una gara particolare, ma stiamo dimostrando essere in un buon periodo di forma. Andiamo a giocarci il passaggio verso la finale”.