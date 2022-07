La Juventus sta cercando la soluzione ideale per Filippo, ex centrocampista della formazione bianconera Under 23. Stando a quanto riportato da Sportitalia, il Torino sarebbe interessato a Ranocchia e quindi potrebbe essere inserito in un'operazione di mercato tra le parti. Juve e Toro hanno trattato Mandragora, ma soprattutto c'è in ballo la situazione relativa a Bremer.