Chi segue assiduamente la Juventus, sa bene che la perla tirata fuori da Filippo Ranocchia nel Trofeo Berlusconi contro il Monza non è certo un exploit isolato, perché lui quella balistica ce l'ha nel sangue e soprattutto nei piedi. Lo ha dimostrato per tutta la stagione scorsa con la maglia dell'Under 23 bianconera, di cui lui è stato metronomo di altra categoria.

Altra categoria che sta dimostrando di valere in questo precampionato: sugli scudi nelle amichevoli estive della squadra di Allegri, la Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul mercato. Il 20enne Ranocchia, prodotto del vivaio del Perugia, è richiestissimo in Serie B, dove tantissimi club lo vorrebbero in prestito. E dove la Juve potrebbe girarlo per permettergli di continuare il percorso di crescita, sognando un giorno la prima squadra.