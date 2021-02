Il difensore dell’Inter Andrea Ranocchia ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro il Genoa, partita che, in caso di successo, porterebbe i nerazzurri a +10 dalla Juventus: “L’abbiamo preparata nel miglior modo possibile, oggi però dobbiamo farlo vedere sul campo. Dobbiamo vincere, continuare a fare quello che stiamo preparando e stiamo facendo: dobbiamo continuare a vincere per restare in alto”.