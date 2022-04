"Ranocchia è un talento, ha fatto una maturazione importante ed è pronto per grandi palcoscenici. Compagnon ha delle qualità pazzesche e non so dove può arrivare. E’ un ragazzo straordinario, si è messo in gioco andando in prestito al Potenza dalla Primavera dell’Udinese a 18 anni e là ha conquistato la Juve, che lo seguiva già. E anche Stramaccioni e Sersanti sono giovani molto interessanti". Così l'agente, Sandro Stemperini, a Tuttosport.