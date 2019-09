A Sky Sport, Andrea Ranocchia ha parlato del caso Icardi: "C'era un problema tra la società e l'allenatore, hanno trovato una soluzione idonea per tutte e due le parti. Noi dobbiamo pensare a continuare quello che abbiamo iniziato - le sue parole -. Il lavoro che stiamo facendo è finalizzato a creare qualcosa di straordinario, i giocatori che sono arrivati sono tutti bravissimi. Quest'anno c'è un gruppo straordinario, è quello che fa vincere le partite e i trofei". Il centrale è stato confermato in questa stagione da Antonio Conte: il mister ex Juve l'ha avuto ai tempi del Bari.