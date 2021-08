Filippo, a JTV, ha commentato il gol e la prestazione contro il Monza."Sicuramente segnare un gol in prima squadra, rispetto all'Under, è un'altra sensazione. Cerco sempre di allenarmi sul tiro da fuori, mi sono tolto una bella soddisfazione. Doppio piede? Fin da piccolo ho sempre allenato questa caratteristica, negli ultimi anni l'ho migliorata tantissimo fino a giocare con entrambi i piedi"."Crescita continua, ogni giorno c'è da imparare, rubare con gli occhi ai giocatori con qualità incredibile tra i migliori al mondo. Noi giovani non possiamo far altro che migliorare, allenandoci con loro"."Mi sento migliorato sulla costanza della partita, sull'intensità sulla fase difensiva. Mi mancava un po' di più. In queste due, tre settimane credo di aver migliorato la fase difensiva. Ma devo lavorare molto"."Giocare sempre in verticale, in avanti, cercando di colpire gli avversari quando sono aperti, se c'è la possibilità di andare avanti la richiesta è di verticalizzare subito".